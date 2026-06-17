La explosión por gas en Iztapalapa y la mujer atropellada en Puebla, explicado con Peras y Manzanas
La explosión por acumulación de gas en Iztapalapa, las estremecedoras imágenes de la mujer atropellada en Puebla y más, explicado Con Peras y Manzanas.
Los heridos tras una explosión por acumulación de gas en Iztapalapa, cómo pedir a los bomberos que revisen la instalación de gas y las impactantes imágenes de una mujer atropellada en Puebla; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.