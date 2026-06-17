"¡Tiene mala intención!”, Flor Rubio critica los consejos de Carmen en MasterChef 24/7

Mientras ‘El Capi’ celebra los consejos de Carmen en MasterChef 24/7, Flor Rubio advierte que estos podrían ser con ‘mala intención’. ¿Se acabó la amistad entre María y ‘Las Divas’? ¡Ojo a lo que reveló Jazmín sobre Ramahá! Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 16 de junio 2026.