¡¿Shakira y Manuel García-Rulfo?! Estas imágenes comprobarían el romance
Luego de ser captados a la salida de un hotel en Los Angeles, Shakira y Manuel García-Rulfo encendieron los rumores de nuevo romance. ¡Aquí las imágenes!
Shakira fue captada feliz y con gran sonrisa con el actor mexicano Manuel García-Rulfo a la salida de una cena en un hotel de Los Angeles. Te presentamos las imágenes que le dieron la vuelta al mundo y te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre Manuel García-Rulfo.