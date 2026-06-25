¿Fátima Bosch en asuntos jurídicos “muy turbios”? La modelo desconoció a Giovanni Medina y él rompió el silencio
Luego de que Fátima Bosch desconociera a Giovanni Medina, el empresario reveló que se que conocen tan bien que él le ha ayudado en temas jurídicos “muy turbios”.
Giovanni Medina descalificó las declaraciones de Fátima Bosch acerca de que no lo conocía y explicó el berrinche que hizo la modelo que la llevó a negarlo públicamente. Además, Giovanni Medina aseguró que le ayudó a Fátima Bosch en temas jurídicos “muy turbios”. Por su parte, Irina Baeva aseguró que espera que la sentencia contra Laura Bozzo pueda ejecutarse y confirmó que desea convertirse en madre.