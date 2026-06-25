¿Fátima Bosch en asuntos jurídicos “muy turbios”? La modelo desconoció a Giovanni Medina y él rompió el silencio

Giovanni Medina descalificó las declaraciones de Fátima Bosch acerca de que no lo conocía y explicó el berrinche que hizo la modelo que la llevó a negarlo públicamente. Además, Giovanni Medina aseguró que le ayudó a Fátima Bosch en temas jurídicos “muy turbios”. Por su parte, Irina Baeva aseguró que espera que la sentencia contra Laura Bozzo pueda ejecutarse y confirmó que desea convertirse en madre.