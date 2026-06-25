“Está romantizado dormir con la misma persona”, Alexis Ayala habla de su ruptura con Cinthia Aparicio
Tras las recientes declaraciones de Cinthia Aparicio, Alexis Ayala rompió el silencio sobre la ruptura con su exesposa y pidió no tocar más el tema.
Alexis Ayala ya no quiere hablar de su exesposa y el divorcio y es que todo parece indicar que al actor no le parecieron las recientes declaraciones de su exesposa, quien insinuó que se habrían divorciado por su deseo de convertirse en madre. ¿Alexis Ayala y su expareja tenían planes de vida diferentes? Esto reveló el actor.