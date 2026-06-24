Venga La Alegría | Programa 24 de junio 2026 Parte 2 | ¡Iker Casillas nos visitó previo al México vs Chequia!
Todo lo que el mítico arquero español nos contó de sus inicios, su carrera y el delicado tema del infarto. Además, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de junio 2026, parte 2: Todo lo que el mítico arquero español nos contó de sus inicios, su carrera y el delicado tema del infarto. Además, las confesiones de Flor Rubio, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!