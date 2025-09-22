Ferka critica duramente a Jezzini por su estrategia de marketing. “Ridículo”

Este sábado 20 de septiembre, en la sección Sin Filtro de Venga La Alegría Fin De Semana se tocó un tema muy polémico en los últimos días: la estrategia de marketing que empleó el influencer Jezzini (ahora conocido como Zzini) para dar a conocer su debut musical. Ahí, nuestra conductora Ferka manifestó fuertemente su desacuerdo.

Ferka lanza duras críticas hacia la estrategia de marketing de Jezzini

Recordemos que Jezzini ha sido criticado por jugar con el tema de la salud mental, al desaparecer por semanas insinuando que estaba dándose un tiempo para cuidar su bienestar. El 9 de septiembre reapareció en Venga La Alegría, como un personaje llamado Zzini y dejando más preguntas que respuestas entre sus fans; a las pocas horas, anunció su debut en la música.

“Ridículo, me parece ridículo”, opinó Ferka claro y contundente. La conductora se declaró “muy molesta” porque el influencer usó el tema de salud mental “que hoy por hoy es súper delicado y nos afecta a muchos de nosotros”.

Ferka reiteró la gravedad que una campaña así tiene, en su opinión. Dijo que esto va más allá de que te gustara o no la comedia de Jezzini previamente. “Jugar con una enfermedad que de verdad te lleva a adicciones, te lleva a un suicidio, que te lleva a cosas muy graves, considero que eso no se llama comedia ni risa”.

El periodista Ángel Pantaleón coincidió con Ferka y definió la estrategia como “malísima”. Resaltó que en septiembre precisamente se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. “Me parece de lo más bajo y de lo más nefasto”, agregó.

Por su parte, la periodista Nicole Trejo opinó que ahora la credibilidad del influencer está por los suelos. “Una total falta de respeto hacia su público, que ya lo quería por ser cómico, no tenía la necesidad de hacer estas ridiculeces”.

Hace unos días, Mohamed Ramiro Jezzini Cantú (nombre real del influencer) publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para explicar a detalle cuál era su estrategia de marketing y disculparse por la confusión. Además, insinuó que el proyecto de Zzini al parecer quedaría descartado ahora que se reveló su origen.