Venga La Alegría | Programa 10 de julio 2026 Parte 1 | Kunno se prepara para recibir la demanda de Laura Zapata, el ‘papá de México’ y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de julio 2026, parte 1: José Manuel Figueroa revela las actividades que planean rumbo al decimoprimer aniversario luctuoso de Joan Sebastian, el abogado de Kunno advierte que está listo para enfrentar las demandas de Laura Zapata, Sara Maldonado alza la voz en apoyo al futbol femenil y El Challenge.

También, la receta de asado de boda o asado de novia, la reacción de César Évora al cumplido de ‘papá de México’, la plataforma que impulsa Regina Blandón y la labor de Los Topos. Además, los mejores diseños de moda para parejas y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 9 de julio 2026. ¡Venga La Alegría!