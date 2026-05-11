Flor Rubio rompe en llanto y Ricardo Casares revela un rasgo admirable de la conductora

En el marco del Día de las Madres, Flor Rubio recibió una conmovedora carta con enternecedores recuerdos que compartió su madre sobre la conductora. La emoción fue tal que que Flor Rubio no pudo contener el llanto y contó cómo es su actual relación con su querida madre. Por su parte, Ricardo Casares reveló un detalle que pocos conocían sobre la conductora. ¡Imperdible momento!