Epigenética: ¿Sabías que nuestras decisiones influyen más que nuestros genes? Esto dice la ciencia
Basta con cambiar tu estilo de vida o tu alimentación para entender y comprobar que nuestras decisiones influyen más que la genética. El Dr. Hernán Cerda explica la epigenética.
¿Nuestro destino está escrito? ¡Nuestras decisiones influyen más allá de nuestros genes! El Dr. Hernán Cerda nos acompañó para explicar qué es la epigenética y por qué está dando de qué hablar. Entre otras cosas, explicó que nuestra alimentación y estilo de vida definirá lo que somos.