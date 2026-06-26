¡Final de viernes en el Sin Palabras! ¿Kristal y Viviann pudieron sacar la casta? ¡Revive el juego completo!
El Pueblo llegó disminuído a la Final de viernes del Sin Palabras, por lo que Kristal y Viviann tendrían que hacer un gran esfuerzo. ¿Lograrán la hazaña?
Tras llegar en igualdad de condiciones a la Final de viernes del Sin Palabras, el Favorito y el Pueblo se midieron por presumir la victoria semanal. ¿Será que Kristal y Viviann sacaron la casta por los suyos? ¡Revive el juego completo del 26 de junio 2026!