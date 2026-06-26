Venga La Alegría | Programa 26 de junio 2026 Parte 2 | La reacción de las celebridades a la tragedia en Venezuela y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de junio 2026, parte 2: Las celebridades reaccionaron a la tragedia en Venezuela, Marcelia Figueroa responde si ya se repartieron los bienes de Joan Sebastian, el reportaje de Víctor Landeros, nos visitaron de Adopta a un Olvidado con perritos en adopción y revisamos lo que va sucediendo en El Torneo de la Alegría.

También disfrutamos de un acto circense y Sergio Sepúlveda respondió lo que Los Niños Preguntan. Además, jugamos 5 X 3, Sin Palabras, ¿Dónde quedó la bolita? y Bajaaan. ¡Venga La Alegría!