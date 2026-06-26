Venga La Alegría | Programa 26 de junio 2026 Parte 1 | El récord de Alejandro Fernández, las cifras de los terremotos en Venezuela y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de junio 2026, parte 1: El récord que rompió Alejandro Fernández en La Minerva, Irina Baeva y Giovanni Medina hablaron de sus planes sobre tener hijos, Marco Chacón explicó lo del rancho de Julián Figueroa, Arturo Carmona estalla contra la prensa, Lara Campos revela que quiere hacer una colaboración con Belinda, el imperdible Challenge y la receta para preparar un delicioso choripán con chimichurri.

También, la entrevista exclusiva con Luis de Alba sobre su contusión, peinados futboleros muy locos; la actualización de las cifras de los terremotos en Venezuela y lo del hombre que tomó a su familia como rehenes para no ser internado, todo explicado Con Peras y Manzanas; el reportaje de Samantha Núñez y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 25 de junio 2026. ¡Venga La Alegría!