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FOTOS | 'Celebrando a una leyenda', 45 años de carrera de Yuri.

Yuri celebra 45 años sobre los escenarios al lado de grandes artistas y amigos en un concierto que no te puedes perder este sábado a las 8 pm por Azteca Uno.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Yuri.
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