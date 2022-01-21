FOTOS | Edith Márquez nos visitó esta semana. Checa sus mejores datos.

Edith Márquez nos acompañó esta semana en Venga la Alegría, donde nos abrió su corazón y recordó algunos de sus mejores momentos que la han llevado hasta donde está actualmente.

Nos habló de sus grandes maestros en la música y sus principales ejemplos que tomó desde un inicio en el medio; sobre su etapa en Timbiriche y su amistad con quienes conoció ahí.

También se quedó con nosotros para retar a nuestro conductor en Gánale al Capi, ¿adivinas quién fue el favorito del público gracias a sus pasos en la pista?