"¡Ella estaba casada!”, Gabriel Soto amenaza con demandar a Ana Carla Sinclair y ella le responde

Gabriel Soto estalló contra Ana Carla Sinclair tras las revelaciones que hizo sobre su romance y además de anunciar que ya prepara una demanda, explicó a detalle cómo fue su relación con ella. Por su parte, Ana Carla Sinclair no se quedó callada; aseguró que la amenaza de demanda la tiene con el corazón destrozado y negó que el actor la mantuviera. Aquí los detalles.