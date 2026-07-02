"¡Ella estaba casada!”, Gabriel Soto amenaza con demandar a Ana Carla Sinclair y ella le responde
Luego de que Gabriel Soto amenazara con demandar a Ana Carla Sinclair, ella se defiende y le responde con el corazón destrozado. ¡Aquí todos los detalles!
Gabriel Soto estalló contra Ana Carla Sinclair tras las revelaciones que hizo sobre su romance y además de anunciar que ya prepara una demanda, explicó a detalle cómo fue su relación con ella. Por su parte, Ana Carla Sinclair no se quedó callada; aseguró que la amenaza de demanda la tiene con el corazón destrozado y negó que el actor la mantuviera. Aquí los detalles.