“A Lidia le tocó muy fuerte”, Mariana Ochoa comparte que acompañó a Lidia Ávila en el último adiós a su padre

Mariana Ochoa compartió que el pasado fin de semana acompañó a Lidia Ávila a dar el último adiós a su padre y destacó la fortaleza con la que su amiga ha enfrentado esta nueva pérdida familiar. Además, Mariana Ochoa habló de los retos que ha enfrentado como madre soltera y del tratamiento y los medicamentos que recibe su hijo.