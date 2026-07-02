"¡Fue muy buen suegro!”, Malillany Marín recuerda a Joan Sebastian y habla de su herencia
En exclusiva, Malillany Marín rompió el silencio sobre la herencia de Joan Sebastian y respaldó a José Manuel Figueroa en los polémicos señalamientos.
Con el cariño que siempre ha tenido por la familia de Joan Sebastian, Malillany Marín celebra la resolución favorable que obtuvieron los hijos en la sucesión intestamentaria del cantautor. Además, mostró su apoyo a José Manuel Figueroa en el proceso legal que mantiene tras los señalamientos que Imelda Tuñón habría hecho en su contra.