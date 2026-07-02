“Mi mamá está muy mal”, Marjorie de Sousa comparte el estado anímico de su familia y revela cómo ha ayudado a los damnificados en Venezuela
Tras los fuertes terremotos en Venezuela, Marjorie de Sousa revela cómo se encuentra su familia y qué acciones ha tomado para ayudar a los damnificados.
Los terremotos que sacudieron a Venezuela truncaron uno de los más grandes deseos de Marjorie de Sousa. Conmovida, compartió con la prensa la factura que aún tiene pendiente con su patria. Además, compartió cuál es el estado anímico de su madre quien se encontraba en México al momento de la tragedia.