El día que Irina Baeva se enamoró de un hombre “prohibido”, la actriz rompió en llanto al recordar cómo surgió su amor por Gabriel Soto.

La actriz reveló que en aquel momento su compañero de trabajo estaba casado.

Desde el inicio de su relación hace casi tres años, Gabriel Soto e Irina Baeva han estado en el ojo del huracán envueltos en polémicas y el anuncio de su compromiso hace unos días no fue la excepción.

Mientras muchos de sus seguidores los felicitaron por este nuevo paso, otros criticaron el hecho de que el anillo que Soto le dio a Irina sea más pequeño que el que le dio a Geraldine Bazán.

El tamaño del anillo es lo de menos...

“Primero, que el tamaño no tiene absolutamente nada que ver, aquí lo que importa es el tamaño del amor. Segundo, la gente que dice que un anillo más grande y demás, la verdad es que pienso que es pura superficialidad y materialismo. La tercera es que yo creí que un anillo de esa índole, entre más discreto y más sencillo en ese sentido es mucho más elegante”, dijo el actor a un importante medio.

Pero Soto no es el único que ha roto el silencio sobre los dimes y diretes sobre su relación, la actriz rusa dio una entrevista donde habló de cómo inició su romance con Gabriel.

Así encontró el amor

Irina recordó que conoció a Gabriel en el casting para una telenovela cuando ella aún tenía una relación con Palomares, aunque poco después él terminó con ella.

Baeva señaló que tal vez su relación con Soto fue un error, sin embargo, todo ha sido por amor.

“Después se saben tantas cosas, hay mil versiones, mil historias, mil mentiras y cosas ciertas, que yo lo único que te puedo decir ahí es que sí a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy. Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años, pero así pasó”, apuntó la intérprete.

Una relación seria

“El tema aquí es que se divorció y lo hizo por él y nosotros estamos felices, en una relación sólida, basada en confianza y transparencia desde el día uno, en una relación de compromiso el uno con el otro y tan es así que nos vamos a casar y vamos a formar una familia”, agregó Irina con la voz entrecortada.

La rubia reveló que fue el ex de Geraldine quien le reveló sus sentimientos primero, aunque éste le aseguró que ya se estaba separando de la madre de sus hijas.

“Gabriel, es el que da el primer paso, me dice: “hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que sepas, ‘yo me estoy separando’”, contó Irina.

También le rompieron el corazón

Baeva también recordó su noviazgo con el actor Emmanuel Palomares quién terminó con ella rompiéndole el corazón.

“Justo cuando terminamos, estábamos invitados a la boda de Michelle Renaud, ella es muy amiga mía, y yo fui a la boda sola, fue cuando se casó hace muchos años. Recién aprendí a manejar y, por eso, te digo que fue en los momentos cuando más sola me sentía porque yo me compré mi primer coche (...) El día que me entregan mi camioneta, no hay nadie que me acompañe, no hay amigas, no hay novio, papás, familia, hermana, no hay nadie”, recordó conmovida.

Recordó que luchó por recuperar esa relación, incluso recibió la ayuda de una amiga para lograrlo.

“Una amiga me ayudó a llevarlo, él no sabía que iba. De pronto llegó, yo le edité un video con una canción de Carlos Rivera (...) Le dije: ‘Oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad’ y él me dijo: ‘Yo también te amo -porque lloramos los dos-, pero yo ya no quiero estar contigo’ y yo dije ok, hasta aquí llegamos”, añadió la intérprete rusa.