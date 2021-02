FOTOS | Juan De Dios Pantoja golpeó a un acosador de su esposa Kimberly Loaiza y terminó en el hospital.

Una nueva polémica envuelve a Juan De Dios Pantoja. ¡Hasta quiere subirse a un ring!

Una vez más, Juan De Dios Pantoja está envuelto en una polémica. La última fue la amenaza a Lizbeth Rodríguez, pues supuestamente quería sacar fotos íntimas de la influencer Kimberly Loaiza. ¡Pero esta vez sucedió algo diferente, y es que defendió a su bella esposa Kimberly Loaiza y a su prima de un acosador! Lo golpeó y terminó en el hospital. ¡Qué fuerte! Te contamos todo lo que sucedió.

Juan De Dios Pantoja golpeó a acosador de Kimberly Loaiza

Juan de Dios contó que defendió a su familia de los ataques de un famoso TikToker llamado Augusto Hernández, que por meses ha molestado a su prima Mont Pantoja, a su esposa y ahora a su hija Kima, ¡no aguantó más! Según Pantoja, hizo un plan para encontrarse con el acosador, ¡y terminó en una golpiza que publicó en su cuenta de Twitter! En el video, se le ve llegando con varios amigos y arremeter en contra del acosador ¡que aceptó incluso acosar a su pequeña hija Kima de 1 año! Así que Juan de Dios se le fue a los golpes mientras el hombre decía que tenía cáncer, que no le pegara.

“Un hombre que no defiende a su familia, no es un hombre”, escribió en su Twitter. Además Pantoja agregó: “Le puse un cuatro al acosador de TikTok. Seguramente han escuchado de él: es un cabr*n que se pasa acosando a muchas tiktokers, a muchas celebridades. Últimamente se ha metido mucho con mi prima, con mi mujer y lo que derramó la gota que derramó el vaso fue con mi hija. Me dio mucho coraje, así que tuve que recurrir a la violencia. El golpe que di me quebró los nudillos”. Y es que seguramente han escuchado hablar de un chico que acosa a las celebridades, incluso sube fotos con ellas, ¡pues es él, al que Juan De Dios le dio tremenda golpiza!

Destacó que a su encontronazo con Augusto Hernández acudió acompañado por muchas personas para protegerse ya que prefirió arreglar el problema frente a frente. Sin que nadie más se metiera, solo en caso de ser necesario.

Augusto Hernández muestra orgulloso el moretón que le causó Juan De Dios.

Después del altercado, Augusto contó su versión de los hechos. El tiktoker felicitó a Juan de Dios Pantoja por defender a su familia y mostró el moretón que resultó en su rostro tras recibir los golpes. “La verdad no los voy a engañar, sí pasó lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes, no es fake, no es como lo del Rey Grupero. No voy a llorar, porque, como se lo dije ahí, merezco esto por ser un mal padre, una mala persona. Muy bien por Juan de Dios, por defender a su familia”.

Muchos internautas aplaudieron los hechos y dijeron que Hernández se lo merecía, por otro lado, algunos reprobaron lo sucedido, pues dijeron que nada se resuelve con violencia. Por su parte, su esposa Kimberly Loaiza dijo: “Gracias por estar ahí para nosotras siempre y protegernos de T O D O, siempre lo has echo y sé que siempre lo harás. SIEMPRE ME SIENTO PROTEGIDA CUANDO ESTOY CONTIGO”.

¿Ustedes qué opinan? Te puede interesar: Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja, revelaron el sexo de su segundo bebé.