La dura confesión de Thalía sobre el fallecimiento de su padre: “Sentí que mi beso lo había matado”.

La estrella de la pantalla chica contó qué momento desencadenó su Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Como pocas veces Thalía se sinceró sobre el traumático pasado que viene arrastrando tras el fallecimiento de su padre, Ernesto Sodi Pallares, cuando ella era una niña de seis años.

En el tercer capítulo de “Latin Music Queens”, transmitido a través de Facebook Watch, la estrella de “Amor a la mexicana” contó que la muerte de su padre le desencadenó el Trastorno Obsesivo Compulsivo, TOC.

Según recordó la actriz y también cantante su padre se encontraba muy enfermo y la última vez que lo vio fue postrado en una cama conectado a varias máquinas que le ayudaban a mantenerse vivió.

“Mi madre me dijo que me despidiera, me dijo ‘dale un beso a tu papá para que se ponga bien’. Le di el beso y cuando me fui las máquinas enloquecieron”, relató.

Aquel momento quedó grabado en la memoria de Thalía, quien lo describe como el momento que cambió su vida para siempre: “Se murió, sentí que mi amor (y) mi beso lo había matado… Demasiado para una niña de seis años”.

Fue justamente ese momento el que le provocó el TOC, a tal grado que hoy en día la obliga a tener todo rechinando de limpio, medidas que ha intensificado con la llega del COVID-19.

Hace un par de meses la artista contó que la gente que la conoce la llama Howard Hughes porque ve virus flotando en el aire, así como bacterias en el agua.

Además, no duda en hacer recomendaciones de higiene personal a sus seguidores, quienes le agradecen su preocupación.

Ahora que la actriz contó por qué es así de limpia, se le comprende cada día más.