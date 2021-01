Luz Elena González arrancó el 2021 en cama porque una de sus empleadas la contagió de Covid-19.

La estrella contó con lujo de detalle cómo se contagió.

Sincera como suele ser, la actriz Luz Elena González tuvo una plática con sus seguidores a través de Instagram donde contó que lleva un par de días luchando contra el Covid-19 desde la habitación de su casa de Acapulco, Guerrero.

La actriz contó que es una persona muy cuidadosa de su persona, hace mucho ejercicio, consume alimentos muy saludables, no sale a la calle sin protección, pero el virus llegó de la forma menos esperada: a través de una de sus empleadas.

“Una de las personas del servicio llegó enferma y no avisó que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa y ellas me contagiaron a mí y a mis suegros”, contó.

Según recordó, una de sus empleadas le pidió hacerle la prueba porque no se sentía bien y aprovechó para hacérsela a otras dos chicas y las tres salieron positivas, sin embargo, ella se sentía bien, hasta que una de ellas le tosió muy fuerte en la cara y ella no estaba protegida.

Sin echar culpas, Luz Elena resaltó a lo largo de su video, que dura más de 40 minutos, que el descuido de una persona, por falta de conciencia, provoca una cadena de contagios e incluso instó a los jóvenes a no salir de casa y cuidar a los de su alrededor ya que se ella se ha dado cuenta que se la pasan en la fiesta.

“No les importa, se salen, les vale un car*** y los papás lo permiten. Entiendo que hay mucha gente que se ha curado y mucha que sale adelante, pero muchos otros no lo hacen. Una empleada llegó a mi casa, me trajo el virus con toda la inconciencia del mundo, pero a también a ella la contagió alguien n la calle que no le importó”, dijo.

Sobre los síntomas que ha tenido la actriz reveló que ha tenido intensos dolores de cabeza, así como de cuerpo que le han impedido hacer su vida “normal”.

La actriz de 46 años espera salir victoriosa de esta lucha en la que se encuentra, pero mientras llega el día la estrella no deja de compartir imágenes en su cuenta de Instagram, así como de tener contacto, a la distancia, con sus seguidores.

“Me han llamado mis amigas para ver cómo estoy. También veo series y películas. Les comparto fotos desde mi habitación”, contó.