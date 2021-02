Mr. Tempo tampoco se queda de brazos cruzados y estaría preparando jugosa demanda en contra de Chiquis Rivera.

La cantante estaría a punto de enfrentar una demanda por incumplimiento de contrato.

En octubre pasado se filtraron imágenes de la cantante Chiquis Rivera en una actitud muy romántica con el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como “Mr. Tempo” durante la inauguración del restaurante “El peladito”. Mucho se especuló sobre una posible relación entre ambos, Cueva incluso reveló que él quería algo más que una amistad con la hija de Jenni Rivera, sin embargo, hoy en día es todo lo contrario.

Cueva dijo en entrevista que conoció a Janney Rivera, verdadero nombre de la cantante, en su restaurante en Santa Mónica, California, posteriormente tuvieron una cena de negocios donde hablaron del tequila de “Mr. Tempo” y fue en la Ciudad de México donde firmaron contrato para que Chiquis sea la imagen del producto.

“La invité a la apertura y, hubo química. Cenamos. Platicamos del proyecto del tequila Reina del Sur”, señaló el empresario.

Sobre si tienen una relación sentimental, Jorge solo señaló que tienen buena química y son buenos amigos: “es una persona increíble, como ser humano y como profesional. Nunca había conocido a alguien tan parecido a mí”.

Sin embargo, quizá esto no es del todo cierto, pues la hija de Jenni Rivera rompió el silencio para hablar del restaurantero, a quien calificó como “mentiroso”, “tóxico” y aprovechado.

Tras las declaraciones de Chiquis afirmando que no sacaría ningún tequila con nadie, el empresario fue consultado por un medio de espectáculos y reveló que está en conversaciones con sus abogados por incumplimiento de contrato.

“Mis socios son los que están en conversaciones con esas personas, no sé qué vaya a pasar”, dijo Cueva.

Mr. Tempo había dicho en varias ocasiones que estaba en negociaciones para poner a la venta su tequila junto con Janney.

Sin embargo, hace unas semanas el empresario reveló en entrevista que tiene mucho sin ver a Chiquis y tuvo que pasarle el negocio a su compañero. “Por el bien del negocio, de la sociedad, se lo pasé a mi socio”.

“Hablamos ella y yo, es más me habló desde Texas. Estábamos en el teléfono cuando ella estaba con él... Hablamos del tequila, de la amistad, un saludo y ya”, agregó Mr. Tempo, haciendo referencia a la reunión que tuvieron Chiquis y Lorenzo en El Paso, Texas.

Luego de las declaraciones de Cueva, Chiquis estalló en redes: “No puedo con la gente MENTIROSA!!!!!!!! No hay nada más que me cae mal (…) Pin*** gente aprovechada buscando fama a costillas de otra gente. Smh. Sad!”, escribió la artista.

También aclaró que el supuesto negocio con Cueva es mentira.

“En EXCLUSIVA a mis amigos Twitter: NO TENGO PLANES DE HACER UN TEQUILA CON NADIE en estos momentos (…) POR FAVOR, no se crean de todo lo que oyen, lean o hasta lo que VEN, que no todo lo que brilla es oro. TRUST me.

“2021 Chiquis contra gente tóxica, abusadora, mentirosa y pend***. Quien está conmigo?? Ya no hay que lidiar con cosas que sólo te jalan hacia abajo y no te ayudan a crecer y mejorar como persona” escribió la hija de “La Diva de la Banda”.