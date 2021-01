Poncho de Nigris se defiende de las acusaciones en su contra y asegura que no es un asesino. Te platicamos los detalles.

Poncho de Nigris contagió de COVID-19 a uno de sus empleados que días después murió.

Los contagios por COVID-19 no paran, y es que estamos en un punto muy importante en el que debemos cuidarnos aún más, pues desde diciembre del 2020 regresamos al semáforo rojo epidemiológico. Los test positivos cada vez son más, ¡pero nos enteramos de más famosos que lograron vencer a este virus! Eso es algo muy bueno, uno de ellos es Poncho de Nigris, ¡pero a una persona cercana a él no le fue bien y falleció!

Poncho de Nigris venció al COVID, ¡pero uno de sus trabajadores no!

En diciembre del 2020, Poncho confirmó que él, su familia y dos personas que trabajan en su casa dieron positivo a COVID-19. A través de su cuenta de Instagram, contó su experiencia con la enfermedad y cómo afortunadamente fueron progresando y librando este terrible virus.

En una entrevista, el actor e influencer confesó que lo han estado criticando al grado de llamarlo asesino. ¿La razón? ¡Porque al parecer fue él quien contagió a uno de sus empleados y murió unos días después! De Nigris contó que Arturo Medrano, era un carpintero de 29 años de edad que trabajaba en su casa y en un departamento que está haciendo. Haciendo cuentas, se contagió más o menos por las mismas fechas que él y su familia, por lo que de inmediato los internautas comenzaron a culparlo.

“No sabemos quién contagió a quién, pero estábamos trabajando, no estábamos de fiesta. No sabíamos si estábamos contagiados o si él trajo el virus a la casa. Yo creo que se contagió antes, porque él presentó síntomas antes que yo”. ¡No se sabe específicamente si el chico fue el que contagió a la familia de Poncho o Poncho a él! Ambas son posibilidades. ¡Pero el hate no para hacia Poncho!

Poncho está apoyando a la familia del fallecido.

Aseguró que ya ha hablado con la familia del carpintero, quien evidentemente no está pasando por un buen momento. Comentó que los seguirá apoyando con trabajo y con lo que se pueda. “Sí está bien fuerte la enfermedad, nosotros llegamos a pensar que era como una gripita o influenza, a mí me quería matar, agarra parejo. La mamá de esta persona está destruida, destrozada, porque en tres semanas murió". Lamentablemente esto sucede todos los días en todas las partes del mundo.

La familia del fallecido no acusa a Poncho de nada, pues no están seguros de en dónde “agarró" el virus Arturo. Además, nadie contagia a los demás con la intención. Así que de Nigris está impactado con la noticia, pero con la conciencia tranquila.