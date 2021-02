Te contamos en fotos el escándalo que enfrenta el youtuber Rey Grupero y el actor Alfredo Adame.

La pareja de Cynthia Klitbo tiene miedo de que a su novio le pase algo.

Hace unos días el youtuber Luis Alberto Orda, mejor conocido como “Rey Grupero” denunció a través de sus redes que el cirujano plástico Juan José Duque por presuntamente haber inyectado a varios pacientes con biopolímeros, denuncia que fue respaldada con el testimonio de varias personas.

Tras su denuncia contra el cirujano y su clínica, el Rey Grupero aseguró que el actor Alfredo Adame, quien fue paciente y supuestamente inversionista, lo amenazó e hizo responsable a Adame y al cirujano de cualquier cosa mala que le suceda.

“Cometiste un grave error porque te voy a decir una cosa, este cabr*n es muy poderoso. Y te va a terminar metiendo al bote. Ya te levantaron una denuncia penal. Tú fuiste y levantaste una, pero no tienes pruebas de nada, ¿sigues en esa posición?”, se escucha en un audio de las llamadas que recibió Ordaz por parte de Adame.

“Sí, hermanito, por supuesto”, respondió el Rey Grupero al mensaje del también precandidato a diputado.

“Okey, si decides retractarte pues hablame y hacemos un video donde dices que te retractas y dices que te marcaron y todo. Yo nada más te comento esto, y si una Senadora se avienta el tiro de hacer eso, Alessandra Rojo de la Vega o quien sea, y se avientan el tiro de echar un rollo así y les sale el tiro de la culata se van a meter en un p*do impresionante y al final el que las metió en ese p*do fuiste tú”, agregó Adame en la llamada.

El youtuber compartió los audios de dicha llamada, además, en una entrevista a través de YouTube, el novio de Cynthia Klitbo señaló que Adame defendió al cirujano también para proteger sus intereses económicos.

“Todavía le dije, ‘no te metas Alfredo, porque sé que tu situación económica está mal, pero no encubras a un delincuente porque te haces cómplice´ (...) Porque como no tiene dinero, quiere agarrar una lana con el doctor este y poner su casa y dice que puso tres millones (en la clínica) (…) Me parece que sí (Duque es el cirujano que intervino a Adame), y Alfredo dijo: ‘Oye, Rey Grupero, a mí me operó y voy a saltar por él”, aseguró el Rey Grupero.

Luego de la presunta denuncia ciudadana en su contra, el médico venezolano negó que existieran temas legales en su contra.

“Este hombre dice que las pacientes denunciaron, si eso es cierto que lo hicieron hoy, porque hasta ayer no había ninguna denuncia. Las venía a invitar públicamente a que dieran la cara porque si ellas tienen esas pruebas, ¿por qué no denunciaron antes y dijeron ‘aquí está'? Yo tengo como probar que todo es un montaje”, dijo el médico.

Sin embargo, Alfredo Adame dio una entrevista en la que negó rotundamente haber amenazado al Rey Grupero: “El ‘Rey Grupero’ no es otra cosa que un fracasado en la vida. Es un fanfarrón, es un mentiroso y es un tipo que vive de andar haciendo escándalos y de todo ese rollo. Entonces yo de repente me entero que publica un video con el doctor Juanjo Duque, el que a mi hace un año y medio (me atendió) (…) Entonces yo le hablo al ‘Rey Grupero’ y le digo: ‘Oye, y tú qué tienes que ver con eso’,’ no es que a mí y a Cynthia nos quería meter cuchillo, nos quería fregar la vida. Lo que pasa es que en un grupo de WhatsApp, pues unas mujeres pusieron esto y entonces yo soy el que defiende a las mujeres’ (contestó el youtuber) y no sé qué”, dijo Alfredo.

Adame aceptó que sí llamó al influencer y le advirtió que podrían terminar en la cárcel por sus supuestas equivocaciones. “Yo nada más le hablé para decirle que estaba cometiendo un error (...) Le dije que se estaba equivocando, que lo iban a meter a la cárcel por apoyar a gente que persigue un fin: extorsionar al doctor y sacarlo”, dijo el candidato a político.

“A mí sus demandas, pues bueno, que me llamen de la Procuraduría y que me digan: ‘Oiga, ¿usted le dijo que era un pobre p**dejo?’ Sí señor, yo se lo dije. ‘¿Usted le dijo que era un tal de m**rda?’ Pues sí, sí se lo dije. ‘¿Usted lo amenazó?’ No, yo no lo amenacé”, agregó el actor.

Alfredo Adame aseguró que el doctor no es su socio, sin embargo, espera que algún día se asocien.

Pero el Rey Grupero no está solo, pues un antiguo enemigo de Adame salió en defensa del influencer; Carlos Trejo, investigador paranormal, envió un mensaje sobre la situación entre ambos famosos.

“Primero (Alfredo) reacciona agresivamente en contra del señor Grupero, avisando que lo va a golpear y todo porque agredió a su socio, un vil cobarde y enfermo. Y ahora resulta que no conoce al doctor, entonces yo creo que el tipo vuelve a reiterarse lo que ya había dicho, que es un peligro para la sociedad”, señaló Trejo.

El pleito entre Adame y Trejo se viralizó desde hace tiempo, incluso existieron fuertes amenazas entre ambos, las cuales fueron muy mediáticas. Ahora, Trejo vuelve a recalcar su desagrado por el presentador de televisión.

“En el medio artístico yo no he tenido problema con nadie más que con él. Y ya lo sabe, donde lo tope. Esto no va a quedar aquí. (...) Ya tiene mi firma tatuada en su asquerosa cara y va para más. Yo al tipo este no lo voy a soltar”, señaló el autor de “Cañitas”.

Trejo agregó que le parece absurdo que un partido político haya considerado a Adame para un puesto como diputado, pues, recalcó, es un “tipo enfermo”.

Cynthia Klitbo salió a dar la cara por su pareja, además de que salió involucrada en el tema debido a que rumores la han intentado hacer creer que el youtuber le es infiel.

“Yo la verdad no me he metido mucho en el asunto, porque es la causa de Rey, pero lo que sí no me late es Adame. O sea, ¿por qué se quiere meter conmigo si yo no me meto con él? Agarren sus broncas, arréglenlas. Pero a mí déjenme en paz con mi novio”, dijo la actriz.

Ni quiero hablar de él, porque la verdad no quiero caer en su gran bocota. Son broncas que él tiene con mi pareja. De por sí ya me está agrediendo, diciendo que a mí me padrotean y eso. La verdad yo nunca me he llevado con él. No me gustaría opinar, porque no quiero que luego se meta conmigo”, agregó la intérprete.