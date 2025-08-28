Gerardo Bazúa reacciona a pleito legal que tienen Paulina Rubio y Colate

Gerardo Bazúa, quien había preferido mantenerse al margen de los problemas legales que ha enfrentado Paulina Rubio, rompió el silencio. El cantante habló sobre el tema para evitar especulaciones sobre su hijo Eros, luego de que sufrieran señalamientos de presunta violencia hacia Andrea, hijo de la cantante, y de Colate.

Yo creo que los niños tienen etapas y cuando todos pasamos, todos tuvimos 14,15 años, no te puedo decir más, porque la custodia de su hijo chiquito todo está bien, como te digo estamos trabajando, yo no te puedo decir que me parece bien, porque yo no estoy metido en el caso, no me consta nada; entonces, lo siento, que les puedo decir, sé que vienen por esa nota para que yo diga algo, pero, pues es imposible que yo les pueda decir algo

¿Qué dijo sobre los señalamientos a Paulina Rubio?

Así, reaccionó ante los cuestionamientos sobre la situación legal que enfrenta la cantante y Colate, por haber sido acusada de abuso físico en contra de su hijo.

Creo que, pues precisamente como es un proceso legal, no te tengo nada que decir, no puedo opinar de algo que mis ojos no vieron, de algo que no estoy presente; entonces, tristemente no te puedo decir nada, porque mis ojos no lo vieron, la verdad, te voy a decir algo, no me interesa hablar de eso porque ya no está dentro de mí hablarlo, pero yo estoy contento con mis tres hijos, están creciendo mucho, así que bien contento por esa oportunidad

Finalmente, nos aclaró cuál es su situación con la cantante para las convivencias con su hijo.

