Estas son las claves de la agresión de Paulina Rubio a su hijo mayor

Hace unos días les informamos sobre la nueva polémica de Paulina Rubio, ‘La Chica Dorada’, quien fue señalada de abuso en contra de su hijo mayor, Andrea Nicolás, a quien presuntamente golpeó.

El pasado 22 de mayo, se reportó que Paulina Rubio habría golpeado al hijo que procreó con ‘Colate’ en su casa ubicada en Estados Unidos por no darle su celular.

Un programa matutino informó que Paulina Rubio había sido señalada de abuso contra su hijo Nico, de 14 años y a quien le quitó el teléfono y abusó físicamente de él.

Actualmente, la situación está siendo analizada en un tribunal de Estados Unidos y, de acuerdo con los primeros reportes, hay tres claves para entender lo que sucedió entre Paulina Rubio y Andrea Nicolás.

¿Cuáles son las claves del incidente de Paulina Rubio y su hijo?

Las claves del conflicto entre ‘La Chica Dorada’ y su hijo son: una discusión, un teléfono celular y una fotografía, además de que el menor externó su deseo de vivir en España con su padre, Nicolás Vallejo-Nágera, ‘Colate’.

¿Qué fue lo que sucedió?

Paulina Rubio y su hijo se encontraban en su casa de Miami, Florida, donde la cantante quiso disciplinar a su vástago, por eso le llamó la atención, según dio a conocer Amber Gasper, representante legal asignada al menor.

Sin embargo, la llamada de atención escaló y se volvió una discusión que terminó en una agresión física.“La madre estaba tratando de disciplinar a Nico, quitándole el teléfono; Nico está muy apegado a su teléfono”, explicó Gasper.

¿El hijo de Paulina Rubio mostró evidencia de la agresión?

Según TVNotas, Paulina Rubio le intentó quitar el celular a su hijo para castigarlo, pero la pelea entre ambos continuó y el menor de edad contactó a la policía para pedir ayuda. Del mismo modo, le avisó a su padre, ‘Colate’.

Posteriormente, la misma publicación dio a conocer que la asesora legal de Andrea Nicolás informó que el menor le envío una foto con “una marca roja en la espalda”.

“Me dijeron que no le gusta cómo su madre maneja las cosas en la casa, que siempre está enojada con él, él se siente atacado por ella”, añadió la representante legal asignada al menor de edad, y que “yo no estaba allí, así que no sé exactamente qué pasó, pero el niño se comunica conmigo, su padre y la Policía”.

¿Paulina Rubio agredió durante 6 horas a su hijo? La cosa no pinta nada sencilla para Paulina Rubio porque Daniel Kent, abogado de ‘Colate’, aseguró que Andrea Nicolás fue golpeado por la cantante durante seis horas, según reveló Primer Impacto.

¿Qué dijo la abogada de Paulina Rubio?

Por su parte, Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, señaló que hubo un incidente, pero no sucedió como se está diciendo: “Hay un historial de abuso físico, es un ambiente tóxico y potencialmente peligroso para el menor”, externó el abogado de ‘Colate', mientras que la abogada de Paulina Rubio añadió “es un adolecente de 14 años que llegó a casa y dijo algo horrendo que no repetiré y la madre, de manera correcta, le dijo ‘voy a quitarte el celular’”.