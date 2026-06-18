Venga La Alegría | Programa 18 de junio 2026 Parte 2 | Rosique en el foro, detalles del partido de hoy y el Sin Palabras
Antonio Rosique llegó al foro de Venga La Alegría para darnos más detalles del partido de hoy de la Selección Mexicana vs Corea del Sur y nos enlazamos directo a Guadalajara con Carlos Guerrero y David Medrano.
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de junio 2026, parte 2: Gomitas habla sobre su adicción a la cirugias estéticas, las cuales la llevaron casi al borde de la muerte. Lola Cortés opina sobre el gran talento que tiene Yuridia ¿la admira? Disfruta del juego completo del Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!