¡Se pusieron los guantes de box en MasterChef 24/7! Revive lo que pasó el 19 de mayo 2026
Mientras unos sufrieron cocinando con guantes de box, otros se llevaron fuertes críticas y regaños. ¡Revive todo lo que pasó en MasterChef 24/7 el 19 de mayo 2026!
Julio tuvo dificultades y se quedó con el equipo difícil, Javier ganó el reto y cuatro compañeros cocinaron con guantes de box. ¿A Lula le queda grande la capitanía? ¡Ojo al regaño que se llevó Daniela! Revive todo lo que pasó en MasterChef 24/7 el 19 de mayo 2026.