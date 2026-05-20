¡Se pusieron los guantes de box en MasterChef 24/7! Revive lo que pasó el 19 de mayo 2026

Julio tuvo dificultades y se quedó con el equipo difícil, Javier ganó el reto y cuatro compañeros cocinaron con guantes de box. ¿A Lula le queda grande la capitanía? ¡Ojo al regaño que se llevó Daniela! Revive todo lo que pasó en MasterChef 24/7 el 19 de mayo 2026.