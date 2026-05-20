¿Adiós a la actuación? José Ron decide apostar todo por la música con su banda Koktel

¡Más allá de un capricho! Aunque muchos lo identifican como actor, José Ron está decidido a triunfar como cantante, pues pese a las críticas, ya se prepara con su banda Koktel para presentarse en la CDMX. Además, José Ron aclaró la salida de su pareja sentimental de la agrupación y negó que su rompimiento haya sido la razón.