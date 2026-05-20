¡Moda para festivales musicales! Con estas propuestas de moda meximalista lucirás radiante y en tendencia
¡La moda meximalista llegó para quedarse! Kristal Silva presentó una pasarela con las mejores ideas para lucir increíble en los festivales musicales.
El orgullo de la cultura mexicana se está apropiando de las pasarelas en todo el mundo. Por eso, Kristal Silva presentó moda meximalista con collages de recuperación de textiles. Ojo a las tendencias de reciclado y a las ideas para contrastar y llevar la moda al límite. ¡Ideal para los festivales de música!