¡Exclusiva! "¡Mis hermanos no me importan!”, Emiliano Aguilar defiende a su papá Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar, quien se ha ganado un lugar en la música, reveló en exclusiva con qué integrante de la familia Aguilar le gustaría reconciliarse para compartir sus logros profesionales. Además, por primera vez salió en defensa de su padre Pepe Aguilar de quienes lo han atacado en redes sociales. ¿Cómo va la relación con su mamá? ¿Ha mejorado la relación con sus hijas? Esto reveló Emiliano Aguilar.