"¡Hasta que se le hizo a Messi conocer a Kiko!”, Carlos Villagrán comparte cómo vivió su encuentro con el astro argentino

Con singular emoción, Carlos Villagrán compartió con lujo de detalle cómo fue su encuentro con Messi hace unos días en Miami, momento que quedó inmortalizado en un video. ¿Por qué el actor decidió darle un beso a Messi? ¿Le gustaría un reencuentro con sus compañeros de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños? Esto respondió Carlos Villagrán antes de los cuestionamientos por Florinda Meza.