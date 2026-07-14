"¡Honrado en ser quien lo guíe, ser sus ojos!”, Pablo Montero será guía en el triatlón de la Riviera Maya
Además de compartir qué actividades deportivas hacen sus hijos, Pablo Montero reveló que será guía de Marco, quien padece baja visión, en un triatlón.
Pablo Montero, quien desde hace un tiempo se ha refugiado en el deporte, compartió otro beneficio que ha encontrado gracias a su terapeuta. Y es que el cantante será guía de Marco, quien padece de baja visión en el triatlón que se llevará a cabo el 26 de julio en la Riviera Maya. ¡Ojo a las actividades deportivas que hacen los hijos de Pablo Montero!