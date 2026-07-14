“No somos tus sirvientes": Luis cambia las reglas para la brigada de limpieza en MasterChef 24/7 y Flor explota
A Flor no le gustó la actitud que Luis tomó tras ganarse el Pin y le recordó que todos deberían ser adultos funcionales en el Mundo MasterChef 24/7.
Como portador del Pin en MasterChef 24/7, Luis eligió a una nueva brigada de limpieza, que esta vez deberá encargarse de TODA la casa y ya no solo de la cocina como antes. Los seleccionados fueron Ixdit, Flor y Antrax, quienes no protestaron y acataron las indicaciones. Lo que no les pareció, fue que Luis quitara la regla de que cada quien lavara sus trastes, un movimiento que hizo enojar a Flor, por lo que lo enfrentó que aunque ellos tienen esta misión, no son sus sirvientes y se supone que todos son adultos que saben hacer cosas.