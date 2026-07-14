¡No lo negó! ¿Aislinn Derbez regresó con Mauricio Ochmann? Así reaccionó la actriz

Tras la denuncia por presunto abuso sexual contra Vadhir Derbez y la suspensión del agente del MP que llevara el caso, Aislinn Derbez revela cómo ha visto a su hermano enfrentar este proceso. Además de compartir cómo lleva el duelo de su madre, Aislinn respondió a los cuestionamientos sobre los rumores de su reconciliación con Mauricio Ochmann.