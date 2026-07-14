¡No lo negó! ¿Aislinn Derbez regresó con Mauricio Ochmann? Así reaccionó la actriz
Tras pronunciarse sobre su duelo por el fallecimiento de su madre, Aislinn Derbez fue cuestionada por su reconciliación con Mauricio Ochmann y así respondió.
Tras la denuncia por presunto abuso sexual contra Vadhir Derbez y la suspensión del agente del MP que llevara el caso, Aislinn Derbez revela cómo ha visto a su hermano enfrentar este proceso. Además de compartir cómo lleva el duelo de su madre, Aislinn respondió a los cuestionamientos sobre los rumores de su reconciliación con Mauricio Ochmann.