¡Anuncian cierres en el Cablebús! Alternativas, fechas y más Con Peras y Manzanas
Lo del exdirector de Pemex acusado de violencia familiar, los cierres en el Cablebús y más; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.
El caso del exdirector de Pemex que fue vinculado a proceso acusado de violencia familiar contra su esposa, confirman que el tigre de bengala que escapó en el Estado de México murió por impactos de bala y los cierres a las líneas del Cablebús; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.