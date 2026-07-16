"¡Nos interesa mucho el vínculo!”, Mauricio Ochmann reveló cómo logró llevarse bien con Aislinn Derbez tras separarse

Mauricio Ochmann compartió por qué su relación con Aislinn Derbez es cordial y de respeto pese a estar separados desde hace más de seis años. Por otro lado, reveló que durante el rodaje de ‘Hasta el Fin del Mundo’, la más beneficiada fue su hija, pues se percató de la armonía que existe entre ellos. ¿Cómo fue trabajar junto a Aislinn como actriz y productora? Esto reveló el actor.