¿Saldo Blanco? El Ángel y La Minerva abarrotados tras la victoria de la Selección Azteca; lo revisamos Con Peras y Manzanas
Tras la victoria de la Selección Azteca sobre Corea del Sur, La Minerva y El Ángel de la Independencia se llenaron de aficionados. ¿Saldo blanco? Todo explicado Con Peras y Manzanas.
Las imágenes de los festejos en el Ángel de la Independencia y La Minerva tras la victoria de México sobre Corea del Sur. ¿Saldo blanco? esto reportaron las autoridades. Así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.