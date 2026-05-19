¡Dile adiós a los vestidos clásicos de novia! Con estos diseños lucirás sofisticada, elegante y divertida
En Ponte Bonita, Kristal Silva nos sorprendió con innovadoras ideas para vestidos de novia: diseños originales y colores sofisticados que te harán lucir hermosa.
¡Rompe las reglas con colores sofisticados! Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó una pasarela con diseños muy originales de vestidos de novia con colores llamativos y delicados, telas sostenibles y los diseños que nunca pasan de moda. ¡Ponte Bonita!