Ideas para hacer terrarios en casa; atrae paz y tranquilidad a tu hogar con este tipo de plantas
Crea tu propio terrario en casa, especialistas en el tema nos aconsejan al respecto y nos dicen los diversos tipos de terrarios que existen y cómo se pueden hacer fácilmente.
Si quieres llenar tu hogar de plantas, pero no te gustan las macetas, los terrarios son una opción excelente y en tendencia para que llenes tu casa de vida. Los terrarios son de cuidados muy sencillos, necesitan estar en una habitación iluminada o bien que les de la luz indirectamente.