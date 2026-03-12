¡Testamento, heredero, custodia y más! Imelda Tuñón y Maribel Guardia vuelven a la guerra de declaraciones
Antonio Lozano, abogado de Imelda Tuñón, aclaró que no llevará el pleito legal con José Manuel Figueroa, habló de Marco Chacón y su labor como albacea de Julián Figueroa y dudó de la veracidad del testamento del difunto. Por su parte. Maribel Guardia y Marco Chacón publicaron un comunicado y se prenunciaron sobre la veracidad del testamento, la custodia de José Julián, la pensión alimenticia y más.