¡Testamento, heredero, custodia y más! Imelda Tuñón y Maribel Guardia vuelven a la guerra de declaraciones

Antonio Lozano, abogado de Imelda Tuñón, aclaró que no llevará el pleito legal con José Manuel Figueroa, habló de Marco Chacón y su labor como albacea de Julián Figueroa y dudó de la veracidad del testamento del difunto. Por su parte. Maribel Guardia y Marco Chacón publicaron un comunicado y se prenunciaron sobre la veracidad del testamento, la custodia de José Julián, la pensión alimenticia y más.