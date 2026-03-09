"¡Se arreglará en tribunales!”, Imelda Tuñón reaparece en el 8M y habla de las reacciones de Maribel Guardia

Imelda Tuñón reapareció durante los eventos del 8M tras las demandas de José Manuel Figueroa y aclaró si ya fue notificada sobre las acciones legales que habría tomado el hijo de ‘El Rey del Jaripeo’. Además, Imelda Tuñón tomó postura sobre las declaraciones de Maribel Guardia en cuanto a las supuestas agresiones que habría sufrido su hijo.