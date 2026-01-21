"¡Luchar contra monstruos no es fácil!”, Imelda Tuñón reaviva la polémica con Maribel Guardia y Marco Chacón

A un año que de estallara el escándalo familiar, Imelda Tuñón reabre la herida y recuerda cómo comenzó la batalla legal con Maribel Guardia por la custodia de su hijo tras ser denunciada por presunta violencia familiar, negligencia, consumo de sustancias y problemas de salud mental. Así fue cómo revivió toda la polémica en sus redes sociales enviando un par de ‘dardos’ a Maribel Guardia y Marco Chacón.