En un giro inesperado Jazmín confesó cuál es su clase favorita en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Jazmín confesó frente a las cámaras cuál es su clase favorita dentro de la exigente escuela de MasterChef 24/7, pero, lejos de elegir un bando o una temática en específico, la participante aseguró que disfruta de todas las lecciones por igual, ya que para ella la base es la misma: enseñar con pasión y aprender a aprovechar de la mejor manera cada sabor, estilo e ingrediente que llega a sus estaciones.