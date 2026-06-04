Venga La Alegría | Programa 4 de junio 2026 Parte 2 | Lo que Marco Chacón reveló del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de junio 2026, parte 2: La entrevista completa a Marco Chacón sobre los pleitos legales entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, la buena obra de A Quien Corresponda, Fangoria nos puso a bailar y la explicación completa del Día de la Mulas y de la celebración del Corpus Christi. Además, jugamos El Reto con humor involuntario incluido patrocinado por Mauricio Barcelata, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!