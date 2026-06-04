Venga La Alegría | Programa 4 de junio 2026 Parte 1 | Pepe Aguilar explica la ausencia de Majo Aguilar en el homenaje a Antonio Aguilar y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de junio 2026, parte 1: Pepe Aguilar explica por qué Majo Aguilar no participará en el homenaje a Antonio Aguilar, Jorge Ortiz de Pinedo hace un recuento de sus complicaciones de salud, el abogado de la familia Figueroa explica por qué estuvieron los hermanos de Joan Sebastian en la reciente audiencia y Los Tigres del Norte revelan el regalo que le hicieron a Karol G.

También, la explicación con Peras y Manzanas de lo que sucedió con los perritos encerrados en una camioneta y la detención de un ganador de un avión por presunto narcotráfico; Sofía Aragón defiende a Fátima Bosch de señalamientos y aprendimos a hacer un botanero futbolero muy original.

Además, la receta de tostadas de atún en escabeche, Efigenia Ramos habló del costo de mantenimiento de la casa de Silvia Pinal, la mamá de Valentín Elizalde reveló conflictos por la herencia del cantante, un increíble cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza, los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 3 de junio 2026 y un imperdible espectáculo de baile. ¡Venga La Alegría!