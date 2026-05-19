¿Teme por su vida? Imelda Tuñón responde a la furia de José Manuel Figueroa
Luego de que José Manuel Figueroa advirtiera que llegará hasta las últimas consecuencias legales, Imelda Tuñón le responde y asegura que no irá a la cárcel.
Imelda Tuñón respondió a la furia de José Manuel Figueroa quien aseguró que llegaría hasta las últimas consecuencias contra ella tras su demanda por las perturbadoras declaraciones. ¿Iría a la cárcel? ¿Tiene miedo de su integridad? ¿Le ofrecería una disculpa a José Manuel Figueroa?