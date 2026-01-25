inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Jorge Campos pone su sello al concurso de Globi Toallas en Venga la Alegría Fin de Semana

El legendario exfutbolista llega como invitado de lujo para narrar, a su inconfundible estilo, una competencia llena de risas y rivalidad.

Videos,
Venga La Alegría

La diversión se desborda en Venga la Alegría Fin de Semana con la participación especial de Jorge Campos, quien se convierte en el invitado de lujo del concurso Globi Toallas. El icónico exportero y comentarista narrará el juego a su manera, poniendo emoción y humor a los enfrentamientos entre los conductores: los Chiqui Bum contra los Bandidos, los Novios contra los de Afuera y los Ja Ja Ja frente a Pily y Mily.

Videos