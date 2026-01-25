Jorge Campos pone su sello al concurso de Globi Toallas en Venga la Alegría Fin de Semana
El legendario exfutbolista llega como invitado de lujo para narrar, a su inconfundible estilo, una competencia llena de risas y rivalidad.
La diversión se desborda en Venga la Alegría Fin de Semana con la participación especial de Jorge Campos, quien se convierte en el invitado de lujo del concurso Globi Toallas. El icónico exportero y comentarista narrará el juego a su manera, poniendo emoción y humor a los enfrentamientos entre los conductores: los Chiqui Bum contra los Bandidos, los Novios contra los de Afuera y los Ja Ja Ja frente a Pily y Mily.